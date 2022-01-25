"Стоп" простудам и COVID-19 – как укрепить иммунитет и какие витамины в этом помогут

Укрепить иммунитет и противостоять COVID-19 помогут витамины С, D а также цинк, Омега-3 и другие микроэлементы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сезон простуд и гриппа в разгаре, также сейчас, помимо этих недугов, серьезным испытанием для нашей иммунной системы стал COVID-19. Безусловно, защитные силы организма тех, кто придерживается здорового образа жизни, рационально питается, физически активен – сильнее. Но современные реалии жизни таковы, что без дополнительной поддержки нашей иммунной системы с помощью витаминов и микроэлементов, не обойтись.

Почему сильный иммунитет – залог защиты от инфекций

Наша иммунная система защищает организм от всех чужеродных агентов – это вирусы, бактерии, грибковая инфекция и так далее. Также контролирует собственные клетки: например, иммунная система защищает нас от образования опухолей. А для того, чтобы иммунные клетки не разрушали клетки собственного организма, существует так называемая иммунологическая толерантность.

Если вы заболели, иммунитет работает, но защитные свойства вашего организма снизились / Фото: freepik.com

В здоровом организме все эти звенья цепочки работают слаженно. И если вы заболеваете простудой, гриппом и даже коронавирусом, то это не означает, что у вас совсем плохой иммунитет. Просто защитные свойства вашего организма снизились. Чтобы поддерживать работу иммунной системы без сбоев, важно:

Рационально и сбалансированно питаться – ваш рацион должен быть полноценным по количеству и составу питательных веществ, витаминов и микроэлементов.

Обязательно полноценно высыпаться по ночам, спать не менее 7-8 часов. Поскольку в период сна образуются новые иммунные клетки.

Стараться избегать стрессовых ситуаций и своевременно "сбрасывать" накопившийся стресс. Поскольку стрессы приводят к снижению защитных сил организма.

Обязательно быть физически активным: если не дружите со спортом, то важно чаще ходить пешком, пользоваться лестницей вместо лифта, больше времени проводить на воздухе. Хорошее кровообращение помогает нашей иммунной системе лучше выполнять свои защитные функции.

Спорт и здоровая пища помогает нашей иммунной системе лучше выполнять свои защитные функции / Фото: unsplash.com

Однако даже при здоровом образе жизни и рациональном питании возникает дефицит в организме важных для нас витаминов и микроэлементов.

Почему возникает дефицит витаминов, микроэлементов и других полезных веществ

Дефицит различных витаминов и микроэлементов возникает по разным причинам. Например витамин D3 (холекальциферол) синтезируется в эпидермисе, верхнем слое кожи, под воздействием солнечных лучей. А также поступает в организм с пищей. В зимний сезон мы ограничены в солнце, плюс всасывание этого витамина из пищи может нарушаться при заболеваниях органов пищеварения.

Также витаминные запасы в организме будут истощаться быстрее при активной физической нагрузке (у спортсменов, например), у женщин – в период беременности. Способствуют усиленному расходу полезных веществ любые стрессовые условия, тот же бытовой стресс или загруженность на работе.

В итоге дефицит того или иного витамина или микроэлемента влечет за собой нарушение обмена веществ. Снижается как работоспособность, так и стойкость организма перед воздействием плохой экологии. А главное – снижается сопротивляемость к различным заболеваниям.

Стресс или загруженность на работе, физические нагрузки, дефицит солнца могут приводить к недостатку витаминов / Фото: Depositphotos

Такой человек становится легкой "мишенью" для сезонных болезней, а в период пандемии COVID-19 – и для самого коронавируса. Не говоря уже о том, что ковид сам по себе – это колоссальный стресс для организма, не только для иммунной, но также для других систем.

Как защититься от COVID-19 и гриппа – укреплять иммунитет витаминами?

"Эпоха коронавируса" вынудила людей обратить внимание на важность проблемы дефицита витаминов, в итоге люди стали массово покупать различные комплексы, препараты как для "витаминной профилактики" и укрепления иммунитета, так и для лечения COVID-19. Действительно ли это оправдано?

Витаминные комплексы и добавки помогут поддержать иммунную систему, а именно она, как уже сказано выше, помогает организму противостоять различным инфекциям, в том числе и коронавирусной. Кроме того, ученые уделяют все больше внимания изучению роли витаминов и микроэлементов в профилактике и лечении ковида и других респираторных вирусных инфекций.

Витаминные комплексы и добавки помогут поддержать иммунную систему, в итоге ей легче противостоять инфекциям / Фото: unsplash.com

Например, было проведено исследование, дающее прямые доказательства связи между цинком, селеном и витамином D и COVID-19. Адекватное снабжение цинком и витамином D необходимо для устойчивости к другим вирусным инфекциям, иммунной функции и уменьшения воспаления.

Следовательно, предполагается, что пищевые добавки и витамины могут защитить от коронавируса SARS-CoV-2 (тяжелый острый респираторный синдром) и смягчить течение COVID-19. Если же дефицит витаминов был у человека и до заболеваемости ковидом или другой инфекцией, то прием добавок и комплексов следует продолжать и после окончания острой фазы болезни, для восстановления защитных сил *.

Однако принимать те или иные витаминные комплексы или добавки следует только после консультации с врачом. Специалист посоветует необходимый именно вам анализ для подтверждения дефицита витаминов, а также исходя из результатов, поможет подобрать точную индивидуальную дозу препарата.

Какие витамины и микроэлементы самые важные для профилактики COVID-19 и не только

Дополнительную поддержку защитных сил организма можно обеспечить с помощью витаминов и БАДов. Для профилактики ковида и других вирусных инфекций наиболее важны Витамин D (для детей и взрослых), витамин С, Омега-3, цинк, кверцетин.

Витамин D

Этого "солнечного" витамина и так не хватает нам зимой и осенью, а в период массовой заболеваемости COVID-19 дополнительный прием витамина D ** особенно важен. Сегодня комплекс этого витамина поможет поддержать защитные силы организма как пожилым людям, которые находятся в группе риска по заболеваемости, так и тем, кто заболел или уже идет на поправку.

Комплекс витамина D для детей ** поддержит иммунитет вашего малыша: хотя дети и болеют ковидом более легко, от постковидного синдрома они не застрахованы.

Для поддержания защитных сил организма витамин D принимают всю зиму (в идеале – с октября по апрель).

Витамин С

В период холодов и массовой заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом, витамин С нам особенно необходим. Комплекс витамина С ** - это защита от вирусных и бактериальных заболеваний и поддержка иммунитета.

Поскольку во время болезни организм активно борется с вирусами и расход витамина С растет. Также витамин С помогает образованию коллагена, который необходим для красоты нашей кожи, транспорту витаминов А и Е, всасыванию железа и синтезу многих гормонов.

Омега-3

Омега-3-ПНЖК (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты) – это незаменимые для организма вещества. Дефицит этих кислот вызывает множество неполадок в организме, ведь ПНЖК входит в состав мембран наших клеток. Омега-3 – мощный антиоксидант, который не позволяет кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Почему это важно? Потому что чем прочнее мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям.

Пользу Омега-3 постоянно исследуют, поскольку Омега-3 ** помогает организму бороться с воспалительными процессами. Всем известно, что любое инфекционное заболевание, в том числе и COVID-19, сопровождается воспалительными процессами.

Ковид особо опасен для людей с хроническими заболеваниями – болезнями сердца, диабетом, ожирением, заболеваниями почек. Множество людей с диабетом второго типа не знают о своей проблеме, а как раз Омега-3 поможет снизить риски развития кардиометаболического риска для таких людей.

Цинк

Благодаря цинку в организме поддерживается нормальный обмен веществ, работа сердечно-сосудистой, репродуктивной, нервной систем. И не менее важен цинк для иммунной системы: благодаря цинку происходит деление и созревание лейкоцитов. А именно эти клетки борются с чужеродными элементами, попавшими в организм, в том числе и вирусами. А также помогают вырабатывать антитела.

Если организму не хватает цинка, то устойчивость к воспалительным и инфекционным заболеваниям у человека снижается. В период заболеваемости COVID-19 препараты цинка ** помогут поддержать вашу иммунную систему.

А недавно исследователи подтвердили, что в сочетании мРНК-вакциной цинк и некоторые другие микроэлементы эффективны против гриппа и COVID-19. Поскольку такие добавки стимулируют тренированный иммунитет и являются надежным источником усваиваемых питательных микроэлементов, необходимых для усиления иммунной функции.

Кверцетин

Этот флавоноид активно защищает нас от губительного действия окислительного стресса. А способность кверцетина производить противовоспалительный эффект и стимулировать иммунную систему делает его надежным союзником в профилактике COVID-19.

Добавки с кверцетином ** также помогают снижать болевой синдром при респираторных инфекциях, поэтому межсезонье, "богатое" не только ковидом, но также гриппом и другими респираторными вирусами – самое время для приема кверцетина.

Где и как выбирать витамины для укрепления иммунитета

Широкий ассортимент витаминов и БАДов от самых лучших мировых производителей нутриентов представлен на маркетплейсе iHerb. История маркетплейса iHerb началась в США в 1996 году. За это время компания стала крупнейшим мировым онлайн-ритейлером товаров для здоровья, обеспечивая самые лучшие цены на рынке натуральных продуктов.

На сайте IHerb вы найдете витамины и биодобавки, натуральную косметику, аксессуары для красоты и не только / Фото: IHerb

Сейчас в ассортименте маркетплейса более 32 тысячи позиций от производителей из США, Японии, Южной Кореи, Канады и Франции. Это витамины и биодобавки, натуральная косметика и аксессуары для красоты, средства ежедневной гигиены, органические продукты питания, бакалея, товары и питание для спорта, бытовые и чистящие средства, товары для животных.

На сайте постоянно действуют акции и скидки, что обеспечивает лучшую цену на препараты. Доставка заказов в Украину производится Новой Почтой и Meest Express, сроки доставки составляют 4-5 дней. Сайт iHerb переведен на украинский язык. Сделать заказы так легко и удобно, как в любом онлайн магазине или аптеке в Украине.

* Витамины и добавки рекомендуется принимать исключительно после консультации специалиста.

** Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.