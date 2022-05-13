С начала войны Фонд Рината Ахметова передал эвакуированным мариупольцам более 18 тысяч продуктовых наборов

Переселенцы из Мариуполя получили гуманитарную помощь в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать мариупольцев, эвакуировавшихся в Запорожье. Речь идет как о гуманитарной, так и о психологической помощи.

Очередную партию с продуктами питания Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Каждый день сотни переселенцев получают там продуктовые наборы. С начала войны офис общественного союза фактически превратился в гуманитарный хаб.

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На сегодня продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова уже получили более 18 тысяч переселенцев из блокадного Мариуполя.

Получить наборы от Фонда Рината Ахметова можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5.

С 10:00 до 12:00 волонтеры осуществляют регистрацию, а на следующий день люди уже могут забрать свой продуктовый набор. При себе нужно обязательно иметь паспорт.

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Кроме того, по инициативе Фонда в Центре работают точки экстренной психологической помощи. Специалисты по преодолению травматического опыта помогают людям отойти от шока войны и как можно скорее адаптироваться к новым условиям жизни.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.