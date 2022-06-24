С начала войны ДТЭК Ахметова дал новую работу для тысячи переселенцев

Переселенцы получают работу на предприятиях ДТЭК Энерго / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны на предприятиях ДТЭК Энерго было обеспечено работой более 2 тысяч новых сотрудников. Из них 958 человек – переселенцы, выехавшие из оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Больше всего трудоустроено на шахтах и вспомогательных предприятиях ДТЭК Энерго на Днепропетровщине.

"На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии, обновить профессиональные удостоверения. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков при адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медстрахованием, регулярно и в полном объеме выплачивает зарплату", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала войны ДТЭК Ахметова направил в поддержку защитников Украины и гуманитарные цели более 500 млн грн.