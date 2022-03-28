Российским военным, которые сдаются в плен с техникой, украинский банк заплатит в рублях

Укргазбанк готов отдать все свои наличные в рублях тем российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженным силам Украины вместе с техникой и оружием. Об этом госучреждение сообщило на сайте.

Реклама

"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, которую обещает их государство", — говорится в сообщении.

К тому же вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которую они точно потеряют, как только поднимут оружие в Украине. Для этого нужно немного: сдаться в плен нашим героическим вооруженным силам и отдать всю технику и оружие.

Как указывают в банке, "мы понимаем, что гости эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же это неэкологично!"

Реклама

Банк готов предложить каждому российскому захватчику, который решится сдаться в плен с оружием и техникой, по 100 тысяч рублей наличными.