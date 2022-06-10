Ринат Ахметов — Спасение жизней: помочь 9-летнему Макару с потерей слуха вернуться к полноценной жизни

Высокочувствительный слуховый аппарат позволит Макару хорошо слышать мир вокруг / Фото: Коллаж: Сегодня

Макару девять лет. Он родился в Донецке, но из-за войны мальчик и его семья уже второй раз были вынуждены искать новый дом. В настоящее время семья обосновалась в городе Острог Ровенской области.

Мама рассказывает, что на протяжении нескольких лет ребенок занимался с логопедом для устранения дефектов речи, но это не принесло результата. Точный диагноз был поставлен только после обращения к сурдологу. В ноябре прошлого года врачи диагностировали у Макара двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4 степени.

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Вернуться к полноценной жизни деткам с такой потерей слуха, как у Макара, помогают высокочувствительные слуховые аппараты. Однако своими силами приобрести дорогостоящее устройство семья переселенцев не в состоянии.

"Мы узнали, что в Фонде Рината Ахметова существует проект, помогающий детям вернуть слух. Потому обратились туда. Нам перезвонили и сообщили, что обязательно помогут", — делится мама Анна Теличко.

Теперь, используя современные слуховые аппараты, Макар сможет научиться четко произносить все звуки. Но самое главное, что возможность хорошо слышать мир вокруг позволит мальчику жить полной и счастливой жизнью.

"Мы невероятно благодарны Фонду за то, что даже в такое трудное время для нашей страны они не остались в стороне от нашей проблемы и помогли", — поблагодарила мама Макара.

Детям с проблемами слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря ему сотни мальчиков и девочек получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности детей. За 16 лет работы Фонда поддержку по разным направлениям получили 5 миллионов детей.