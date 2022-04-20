Работают нон-стоп для помощи другим: как волонтеры героически спасают украинцев

Украинские волонтеры ежедневно помогают людям в бедственном положении / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
20 апреля в мире отмечают День благодарности волонтерам. Людям, которые одними из первых приходят на помощь, ставят интересы других людей выше личных и помогают там, где труднее всего.
С 2014 года к Фонду Рината Ахметова присоединились более 5400 волонтеров, которые с открытым сердцем помогают нуждающимся.
Сейчас команда Фонда, тысячи работников предприятий SCM, сотни волонтеров Фонда в Запорожье и Киеве работают нон-стоп для помощи другим:
- участвуют в формировании продуктовых наборов;
- доставляют их в горячие точки;
- несут с собой веру и надежду людям.
"Сегодня мы благодарим каждого нашего волонтера за ежедневную кропотливую работу. За неравнодушие, а также за умение согреть людей своим теплом и заботой", – подчеркнули в Фонде.