Психологическая помощь от Фонда Рината Ахметова: где и как получить

Психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть" проводят бесплатные групповые консультации / Фото: Коллаж: Сегодня

С 27 июня мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова проводят бесплатные групповые консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны", ориентированные на переселенцев с горячих точек страны. Встречи проходят в Запорожской и Днепропетровской областях.

Психологи фонда делятся работающими механизмами относительно того, как выйти из кольца тревоги и паники и пытаться продолжать свою жизнь несмотря ни на что.

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"Наша задача — дать человеку понять, что во время войны стрессовое состояние нормальное, и показать, как с этим состоянием жить и быть в дальнейшем", — говорит кандидат психологических наук Леся Залановская, кризисный психолог Фонда Рината Ахметова.

Специалист рассказала об обратной связи после консультаций. По ее словам, некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально. Остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников, соседей.

"Это означает, что люди получают что-то полезное и их состояние становится легче", – объясняет психолог.

Впечатлением от консультации поделилась многодетная мать Оксана Якубович. Женщина пришла на встречу, чтобы получить психологическую поддержку и укрепить навыки работы над своим внутренним состоянием.

"Информация на консультации очень полезна. Также здесь хорошая атмосфера. Создать атмосферу важно — чтобы люди смогли расслабиться и выйти на ответную реакцию", — делится женщина.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", реализуемого в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Встречи уже посетили более 300 человек.

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Актуальную информацию о датах и местах проведения консультаций вы можете узнать в наших социальных сетях или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

С начала войны психологическую помощь от Фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".