Сбалансированное питание – в тренде

Сбалансированный рацион питания – в тренде / Фото: Коллаж: Сегодня
Современные нутрицевтики стали настоящими помощниками не только для тех, кто придерживается здорового и активного образа жизни, но для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Естественно, что лучшие из таких продуктов для здоровья становятся выбором большинства. Престижной награды международного фестиваля-премии "Выбор года 2021" в очередной раз удостоилась компания Herbalife Nitrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания.
Какие продукты Herbalife Nitrition признаны лучшими?
На протяжении 40 лет цель компании неизменна – делать доступными качественные продукты сбалансированного питания и менять жизнь людей к лучшему. Начиная с с 1980 года Herbalife Nitrition меняет жизни людей, благодаря сбалансированным продуктам питания и проверенным бизнес-возможностям для своих Независимых Дистрибьюторов.
Так, в номинации "Лучшая программа для коррекции и снижения веса" победила неизменная тройка продуктов:
- Растительный напиток Алоэ, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и стимулирует естественную работу пищеварительной системы.
- Протеиновый коктейль Формула 1 – сбалансированная еда в стакане, которой можно заменить полноценный прием пищи, обеспечив организм необходимым набором питательных веществ.
- Протеиновая смесь Формула 3, в порции которой содержится 5 граммов высококачественного белка для поддержки мышечной массы и обеспечения более длительного чувства сытости.
Награды "Выбор года" ценны для любого производителя тем, что выбор делают потребители, отдавая голоса за любимые и лучшие продукты, которым они доверяют. Для Herbalife Nutrition очень важно, что из года в год потребитель подтверждает нашу экспертизу и качество продуктов, а уровень доверия к компании остается высоким на протяжении многих лет, – говорит Татьяна Серебряник, директор Herbalife Nutrition Украина.
Для понимания – Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" ежегодно определяет лучшие в масштабах Украины товары и услуги путем всеукраинского исследования потребительских предпочтений и оценки качества товаров.
Новинки от Herbalife Nutrition
Мы рады, что нашу работу оценили так высоко. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении, вдохновляет и стимулирует повышать планку для себя. Наша команда постоянно работает над расширением ассортимента и улучшением формул существующих продуктов,- отметила Татьяна Серебряник,- Но мы не останавливаемся и обещаем, что и в 2022-м будем продолжать радовать своих потребителей новыми качественными востребованными продуктами
*Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
** В согласовании с информацией на этикетке продукта. Биотин, йод, витамин А и цинк для поддержания кожи в нормальном состоянии. Биотин, селен и цинк помогают поддерживать волосы в нормальном состоянии. Селен и цинк способствуют поддержанию ногтей в нормальном состоянии.
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