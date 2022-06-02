Продукты от Фонда Ахметова в Киеве: где получить на этот раз

В Деснянском районе можно получить продукты от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны миллионы людей стали вынужденными переселенцам. Многие потеряли все, что наживали в течение многих лет. Теперь они фактически вынуждены начинать свою жизнь с чистого листа в новом месте.

Для тех переселенцев, которые нашли убежище в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов. Тысяча наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района.

Реклама

В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже направил в Киев более 48 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Реклама

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.