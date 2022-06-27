Продуктовые наборы для переселенцев: Фонд Рината Ахметова передал в Дарницкий район Киева партию гуманитарной помощи

Переселенцы получили очередную партию гуманитарной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня
Даже в сотнях километров от зоны активных боевых действий переселенцы, к сожалению, не могут чувствовать себя в полной безопасности. Недавние ракетные обстрелы Киева – очередное тому подтверждение.
Еще с самого начала войны Фонд Рината Ахметова развернул в столице масштабную гуманитарную миссию. Одним из ее основных направлений стала помощь наиболее нуждающимся людям, в частности, внутренне перемещенным лицам.
На днях фонд передал переселенцам очередную партию гуманитарной помощи. Более 2 тысяч наборов с продуктами длительного хранения были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Дарницкого района.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего фонд уже передал в Киев более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".