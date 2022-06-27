Продуктовые наборы для переселенцев: Фонд Рината Ахметова передал в Дарницкий район Киева партию гуманитарной помощи

Переселенцы получили очередную партию гуманитарной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже в сотнях километров от зоны активных боевых действий переселенцы, к сожалению, не могут чувствовать себя в полной безопасности. Недавние ракетные обстрелы Киева – очередное тому подтверждение.

Еще с самого начала войны Фонд Рината Ахметова развернул в столице масштабную гуманитарную миссию. Одним из ее основных направлений стала помощь наиболее нуждающимся людям, в частности, внутренне перемещенным лицам.

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На днях фонд передал переселенцам очередную партию гуманитарной помощи. Более 2 тысяч наборов с продуктами длительного хранения были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Дарницкого района.

В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

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Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".