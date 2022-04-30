Предоставляют жилье, еду и одежду: как заботятся о переселенцах в Каменском

В Каменском переселенцев обеспечивают самым необходимым / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В городе Каменское, куда приезжают тысячи переселенцев из Мариуполя и Авдеевки, создали три Центра заботы, в которых десятки тысяч человек получают помощь.

Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов в эфире телеканала "Украина 24".

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В настоящее время в городе проживает более 13 тысяч переселенцев с горячих точек, из них 4 тысячи – дети. На базе трех ЦНАП действуют Центры заботы, где предоставляют людям все социальные и другие услуги.

"Я хочу поблагодарить наши предприятия, особенно Каметсталь группы Метинвест: оно предоставило убежища более 500 людям в своих социальных объектах, создав все условия для комфортного пребывания, и оказывает помощь в трудоустройстве людей из Мариуполя и Авдеевки. Для нас очень важно сейчас, чтобы создавались новые рабочие места", – подчеркнул Белоусов.

Дефицита нет

Мэр сообщил, что город пока не испытал на себе дефицит горючего, наблюдающийся сейчас во многих регионах. По его словам, социально ответственный бизнес помогает городу по всем вопросам, в частности с топливом и медикаментами.

"Каметсталь в это дефицитное время предоставила городу 10 тонн дизеля для нашей техники. Также у нас есть договоренность с руководством завода, что в случае необходимости они будут и в дальнейшем помогать нам с горюче-смазочными материалами", – добавил Билоусов.

У города есть запас горючего, который позволит продержаться минимум месяц. Кроме того, за последние 2 недели предприятие закупило на 8,5 млн грн медикаментов. Из этих лекарств создали "неприкосновенный запас", а также отдали необходимые препараты в городские больницы.

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Как известно, компания Метинвест Ахметова и Новинского развернула в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев.

создала комфортные условия обитания;

предоставляет горячее питание;

помогает с предметами обихода и одеждой.

В Запорожье компания создала Центр реабилитации и реинтеграции, который помогает переселенцам начать новую жизнь и предоставляет услуги по трудоустройству.