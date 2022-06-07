Помощь во время войны: Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать переселенцев в Киеве

Переселенцы получили очередную партию гуманитарной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня
Киев продолжает принимать людей, которые эвакуировались из самых горячих точек нашей страны. Сейчас им очень непросто, ведь большинство вынуждены начинать свою жизнь фактически с одного чемодана.
Для того чтобы помочь переселенцам в это трудное время, Фонд Рината Ахметова передал партию продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района Киева. В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В целом Фонд уже направил в Киев более 54 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.
Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".