Помощь во время войны: Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать переселенцев в Киеве

Переселенцы получили очередную партию гуманитарной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев продолжает принимать людей, которые эвакуировались из самых горячих точек нашей страны. Сейчас им очень непросто, ведь большинство вынуждены начинать свою жизнь фактически с одного чемодана.

Для того чтобы помочь переселенцам в это трудное время, Фонд Рината Ахметова передал партию продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района Киева. В состав наборов вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

В целом Фонд уже направил в Киев более 54 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".