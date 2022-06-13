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Помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" охватила 3 млн жителей Украины

Сергей Пономаренко
13 июня, 16:20
Продуктовая помощь украинцам от фонда будет увеличена вдвое

Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 3 млн человек с 24 февраля 2022 года. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

В частности, направления гуманитарной помощи таковы:

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  • 1,6 млн человек: здоровье, эвакуация и другая гуманитарная помощь (включая медикаменты, медоборудование, психологическую помощь, логистику, консультации и прочее);
  • 1,4 млн человек: продовольственная безопасность (включая продукты и наборы продуктов).

В это время именно объединение усилий позволяет помогать миллионам и быть самой масштабной частной гуманитарной инициативой.

"Сейчас для нас главное – помочь мирным украинцам выжить, а Украине победить", – отметил Ринат Ахметов.

Добавим, что, учитывая продолжительность войны и рост потребности людей в гуманитарной помощи, Ринат Ахметов согласовал увеличение объема продуктовой помощи вдвое. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".