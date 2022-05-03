Помощь каждому пострадавшему – как спасают украинцев во время войны

28 105 людей уже получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В течение двух месяцев 28 105 людей уже получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Благодаря пожертвованиям почти семь десятков компаний со всего мира в пострадавшие от войны регионы Украины были доставлены 1644 тонны пакетов – продуктов, товаров первой необходимости, средств гигиены и медикаментов для больниц.

Из них было доставлено на распределительный центр в Запорожье – 650 тонн, 532 приехало в Кривой Рог, 255 – в Каменское, а 207 – в Днепр. В центрах товары формируются в гуманитарные наборы, а оттуда помощь распределяется в города и общины. нуждающихся в немедленной поддержке.

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Так, гуманитарный груз уже поступил в Лозоватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолатовскую общин Днепропетровщины, а также Петровскую общину Кировоградской области. Помогает инициатива бизнеса SCM и в зоне активных боевых действий на Донбассе.

"Спасаем жизнь" уже передал 13 тысяч наборов гуманитарной помощи жителям Покровска, еще 6 тысяч – в город Авдеевка.

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Приоритетную помощь получают социально незащищенные слои населения – многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, вынужденные переселенцы и семьи, пострадавшие от войны. Одна из главных целей проекта на ближайшее время – достичь ежемесячной поддержки наборами 100 тысяч украинцев. С помощью доноров организации уже собрано около половины средств от необходимых – 749 тыс. евро.

Также из этих гуманитарных грузов в прифронтовых городах формируется стратегический запас на случай обострения ситуации со снабжением. На это основные доноры проекта – Метинвест и ДТЭК – уже выделили 5,26 млн евро из 6,2 необходимых.

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Деятельность гуманитарной инициативы высоко оценили Министерство по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам, Министерство инфраструктуры, военно-гражданские администрации Донецкой области и г. Авдеевка, Запорожский горсовет.

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Сегодня" также писали о онлайн-музей "Голоса Мирных" , и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.