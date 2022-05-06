Помощь громадам: кто и где получил наборы продуктов

Фонд Рината Ахметова направил партию продуктовых наборов в Николаевскую область, которая все еще остается одной из самых горячих точек на карте Украины.
Фонд передал жителям Николаевщины более 3,6 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Это первая партия продуктовых наборов, которую Фонд Рината Ахметова направил в регион.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- мука:
- сахар;
- тушеное мясо;
- паштет;
- печенье.
В целом, такие наборы от Фонда Рината Ахметова получат 200 тысяч украинцев.
Продукты для Гостомельской громады
Киевщина – один из регионов, который больше всего пострадал от военных действий. С первых дней войны жители области оказались в трудных жизненных обстоятельствах – кое-где без достаточного количества еды и воды.
Фонд Рината Ахметова передал жителям Гостомельской громады очередную партию гуманитарной помощи. Это около тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В целом Фонд Рината Ахметова направил для жителей Киевщины более 17,5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.