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Помощь громадам: кто и где получил наборы продуктов

Сергей Пономаренко
6 мая, 15:16
В регионы Украины, страдающие от военных действий, продолжает поступать гуманитарная помощь

Фонд Рината Ахметова направил партию продуктовых наборов в Николаевскую область, которая все еще остается одной из самых горячих точек на карте Украины.

Фонд передал жителям Николаевщины более 3,6 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Это первая партия продуктовых наборов, которую Фонд Рината Ахметова направил в регион.

В состав наборов вошли:

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  • макаронные изделия;
  • мука:
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В целом, такие наборы от Фонда Рината Ахметова получат 200 тысяч украинцев.

Продукты для Гостомельской громады

Киевщина – один из регионов, который больше всего пострадал от военных действий. С первых дней войны жители области оказались в трудных жизненных обстоятельствах – кое-где без достаточного количества еды и воды.

Фонд Рината Ахметова передал жителям Гостомельской громады очередную партию гуманитарной помощи. Это около тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В целом Фонд Рината Ахметова направил для жителей Киевщины более 17,5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.