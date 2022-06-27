Покровская громада получила партию кевларовых касок от Метинвеста

Покровская громада получила 90 надежных кевларовых касок от компании "Метинвест" / Фото: Коллаж: Сегодня

Покровская громада получила партию в 90 надежных кевларовых касок, которые помогут сохранить жизнь. Передал каски генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на военные действия, в нашем сообществе работают все коммунальные предприятия, поддерживающие чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", – отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.

Помогает компания не только средствами защиты, но и финансово: по словам Добровольского, 52% поступлений местного бюджета – это поступления от предприятий компании "Метинвест". Благодаря этому громада живет, работает и строит планы дальнейшего развития.

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"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это – социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей громады так или иначе связана с предприятиями Метинвест Покровскуголь. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", – отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иваньо.

В свою очередь Юрий Рыженков отметил:

"Метинвест активно поддерживает всех украинцев. Своим сотрудникам, потерявшим рабочие места, помогают трудоустроиться на новых предприятиях. Компания активно помогает защитникам Украины и будет продолжать это делать в дальнейшем – до полной победы над врагом".

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.