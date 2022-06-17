Поддержка для переселенцев: Фонд Рината Ахметова передал Святошинскому району Киева 1,5 тысячи наборов с продуктами питания

В Святошинский район передана очередная партия продуктовых наборов для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Святошинский район входит в тройку районов, принявших наибольшее количество переселенцев в Киеве. Каждый день в районном управлении социальной защиты населения становятся на учет сотни внутриперемещенных лиц. Довольно часто люди приезжают в город без необходимых вещей и сбережений, поэтому сегодня они нуждаются в особом внимании и поддержке.

Так, на днях фонд передал в территориальный центр социального обеспечения Святошинского района очередную партию с 1,5 тысячи продуктовых наборов. В их состав вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 63 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".