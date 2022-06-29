Первый гуманитарный груз для Полтавщины: Фонд Рината Ахметова направил 1,8 тысячи продуктовых наборов для переселенцев

В Полтавскую область прибыла гуманитарная помощь для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Полтавщина приняла большое количество вынужденных переселенцев. В основном это люди, которые переехали из Харьковской, Сумской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Для того чтобы обеспечить потребность внутренне перемещенных лиц в продуктах питания, Фонд Рината Ахметова направил в Полтавскую область первый груз с гуманитарной помощью. Это более 1,8 тысячи наборов с продуктами длительного хранения, которые будут распределены среди наиболее уязвимых категорий переселенцев.

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В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сахар;

мука;

соль;

крупа;

консервированная фасоль;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".