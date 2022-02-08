Парфюмерный гороскоп: какие ароматы подойдут вам и второй половинке в 2022 году / Фото: Инфографика Life Сегодня

Аромат парфюма способен рассказать о самых искренних чувствах. Однако в выборе не стоит руководствоваться только собственными предпочтениями – выбирать парфюм нужно взвешенно, учитывая особенности характера и лайфстайл человека, который получит его в подарок.

Мы с сетью BROCARD подготовили парфюмерный гороскоп для всех знаков зодиака. Вы узнаете, какой аромат звезды предсказали вам и второй половинке. Да, над подарком ко Дню Валентина теперь думать не нужно!

Отчаянным романтикам Девам, Козерогам и Скорпионам – парфюм от Lacoste

Отношения с Девой – это как фильм с хэппи-эндом. Любители романтики также Козероги и Скорпионы. Эти знаки зодиака олицетворяют в отношениях персонажа из фильма "50 оттенков серого" – Кристиана Грея. Они систематически пытаются придумать очередной сюрприз, который поднимет настроение второй половинки и сделает типичный день – сказочным. Им не стоит выбирать резкие ноты – при выборе парфюма, отдайте предпочтение практичности, которая дополнит романтические моменты.

Отчаянным романтикам Девам, Козерогам и Скорпионам – парфюм от Lacoste / Фото: Инфографика Life Сегодня

Удачный парфюм для нее – цветочно-фруктовый L.12.12 Rose , а для него – L.12.12 Blanc Pure со свежим древесно-травяным аккордом из грейпфрута, розмарина, кардамона и хвои кедра. Линейка создана в честь гениального творения Рене Лакоста (René Lacoste) – культовой удобной рубашки-поло с короткими рукавами из ткани пике, дающей ощущение абсолютной свободы движений. Эти ароматы придадут уюта и легкости общим моментам.

Страстным Водолеям, Ракам и Стрельцам – парфюм от Carolina Herrera

Страсть – это "горючее" в отношениях для Водолеев, Раков и Стрельцов. Этих знаков зодиака удивят парные ароматы, которые ассоциируются с сильным характером, уверенностью и героизмом. Вспомните только главных героев Аче и Баби с мелодрамы "Три метра над уровнем неба". "Горячие" сцены из фильма описывают страсть в отношениях этих знаков зодиака, поэтому ароматы должны ее подчеркнуть, а не погасить.

Страстным Водолеям, Ракам и Стрельцам – парфюм от Carolina Herrera / Фото: Инфографика Life Сегодня

Он оценит парфюм Bad Boy, который ассоциируют с бунтарством, героизмом и игрой по своим правилам. В аромате ощутимы древесно-бергамотные акорды с нотками белого и черного перца.

Она обрадуется аромату Good Girl, в первых каплях которого чувствуется уверенность и независимость его обладательницы. Цитрусовая свежесть лимона и бергамота в сочетании с цветочными нотками и кофе отличают его от других. Парные ароматы Bad Boy и Good Girl – это идеальное сочетание для сильных по характеру людей, любящих страсть в отношениях.

Абсолютно родным Львам, Близнецам и Тельцам – парфюм от Franck Boclet

Отношения у представителей знака зодиака Львов, Близнецов и Тельцов – наслаждение без депрессий и ссор. Они начинают отношения с теми, кого понимают на ментальном и психологическом уровнях. За короткий период вторые половинки становятся для них родными, даже если прошла неделя или месяц. Их позиция напоминает отношения между актерами фильма "Отдых по обмену", где Аманда Вудс (роль которой сыграла Кэмерон Диас) за короткий период нашла любовь жизни.

Абсолютно родным Львам, Близнецам и Тельцам – парфюм от Franck Boclet / Фото: Инфографика Life Сегодня

Серьезные отношения мотивируют к неординарным решениям. Идеальный парный парфюм для этих знаков – от французского бренда Franck Boclet. Запах и дизайн аромата говорит о серьезности намерений адресата.

Она оценит парфюм Be My Wife с нотками цветов, мандарина, бергамота, мяты и розмарина. Его запах в сочетании с названием с первых секунд пользования ассоциируется со свадебным букетом. Для него – парфюм Heroes, соединивший в себе цитрусовые, цветочные и древесные нотки. Бергамот, артемзия и кокос в этом шлейфовом аромате расставляют нежные акценты.

Полным противоположностям в отношениях Овнам, Весам, Рыбам – парфюм от United Colors of Benetton

Люди с разным характером и предпочтениями притягивают друг друга. Полные противоположности с минимальным процентом общего имеют шанс на счастливые отношения и общее будущее. Прекрасный пример – фильм "Секс по дружбе". Главные актеры которого Джастин Тимберлейк и Мила Кунис. Герои влюбились друг в друга, несмотря на жизненные разногласия, но игнорировали собственные чувства. Лента все же имела счастливый конец.

Парфюм в подарок второй половинке – это беспроигрышный вариант презента, который может сблизить. Если купите аромат одной коллекции для двоих, то будете иметь новое общее.

Полным противоположностям в отношениях Овнам, Весам, Рыбам – парфюм от United Colors of Benetton / Фото: Инфографика Life Сегодня

Она обрадуется свежему аромату United Dreams Together с фруктовыми нотками бергамота, сочной смородины, персика и цветочными сочетаниями. А с еще кедровым деревом, ванилью и мускусом, раскрывающимися в шлейфе.

Он не удержится от стойкого мужского аромата United Dreams Together. В нем ощутимы насыщенные нотки имбиря, мха и кедра, а также черный перец и бергамот. Мужчины любят неординарные запахи, которые намекают на их сильный характер и уверенную позицию.

Выбирая парфюм для вас и второй половинки, воспользуйтесь советами из гороскопа. Но об экспериментах не забывайте: покупайте линейку парных ароматов для двоих. Вы проследите, как будет реагировать человек на новый нетипичный парфюм и как парные ароматы адаптируются к отношениям.

Эксперименты – это самый лучший лайфхак, чтобы узнать друг друга. Но не рискуйте с выбором магазина – покупайте в проверенном BROCARD, где представлена оригинальная продукция мировых брендов. Покупать качественный парфюм важно, ведь только так вы сможете почувствовать аромат таким, каким его создал парфюмер.

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