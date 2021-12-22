Нескучный гороскоп на 2022 год: выбираем новогодние подарки по знаку зодиака

Выбираем новогодние подарки по знаку зодиака / Фото: Инфографика Life Сегодня

Не уверены в выборе подарка под елку? Доверьтесь звездам и не превращайте поиск презента в игру "Интуиция". Выбирайте его, учитывая особенности знака зодиака своих родных и друзей. Мы с OLX поделимся гороскопом для выбора подарков, а вы воспользуйтесь им во время новогоднего шопинга.

Вы узнаете, какой подарок выбрать на праздник и как самому не остаться без сюрприза.

Овны оценят полезные подарки

Овны – личности, для которых уверенность в будущем, реализация и независимость в жизни превыше всего. Благодаря их лидерским качествам и целеустремленности они сами босы, помощники и коучи. И никак не обойдутся без современного смартфона, планера или смарт-часов в презент. Но не дарите им боксы со сладостями, потому что время на тренировки для пресса давно потрачено.

Овны оценят полезные подарки / Фото: Инфографика Life Сегодня

Для Тельцов самое важное – практичность подарка

Тельцы мудры, терпеливы и могут создать комфортные условия для жизни. Они обожают стабильность и не любят рисковать, так что откажутся от новых вызовов ради комфорта. Например, на спонтанную вечеринку с вами не пойдут, если с утра деловая встреча. Дарите Тельцам практичные презенты для дома. Они обрадуются утюгу, аромадиффузору или набору новогоднего постельного белья в подарок.

Для Тельцов самое важное – практичность подарка / Фото: Инфографика Life Сегодня

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Близнецов удивит бокс с несколькими подарками

Угодить Близнецам – это еще то испытание. Тысячи мемов в интернете о неоднозначном поведении посвящены именно им. Они творческие личности, которыми руководит вдохновение и эмоции. Не удивляйтесь, если их вчерашнее желание получить свитер в подарок сегодня обернется откликом "Свитера – банально". Но есть идея: подарите им адвент-календарь, бокс для приготовления глинтвейна или домашний новогодний лук для дома. Хотя бы одна вещь из подаренных понравится!

Близнецов удивит бокс с несколькими подарками / Фото: Инфографика Life Сегодня

Раки обрадуются символическому подарку

Раки любят идеализировать все, что их окружает. Они за жизнь без негатива и с экоправилами, которые должно соблюдаться обществом. Поэтому всегда унывают, когда фильм заканчивается без хэппи-энда. Но больше разочаровывают их люди, которые из супермаркета возвращаются с обычным пакетом. Подарите Ракам то, что сделает их немного счастливее, несмотря на ежедневные неожиданности. Например, хендмейд конфеты, мотивирующую книгу или термокружку из кофейной шелухи.

Раки обрадуются символическому подарку / Фото: Инфографика Life Сегодня

Львы обожают стильные презенты

Львы любят быть в центре внимания. Они отличаются от других своей уверенностью и харизматичностью. Их замечают все вокруг. Спросите, как? Львам за секунду удается сделать пафосное выражение лица, будто это их разместили на обложке Time за звание "Человек года", а не Илона Маска. Подарите им вязаный свитер, чехол для телефона или часы, чтобы дополнить их стиль. И помните, вещь должна быть эксклюзивной.

Львы обожают стильные презенты / Фото: Инфографика Life Сегодня

И о себе позаботьтесь, приняв участие в акции OLX Свято, чтобы 100% получить подарок на Новый год. Идея проста и напоминает игру "Тайный Санта". Вы отправляете подарок для одного из участников акции и взамен получаете презент от секретного Санты.

Достаточно оформить товар через OLX Доставка и выбрать партнера "Укрпошта", далее город – OLX Свято и отделение – "Святкова резиденція". От кого придет подарок, можно только догадываться. Поспешите, ведь акция действует до 26 декабря.

Девам сделайте подарок для профессионального развития

Дев любят за интеллект и развитую интуицию. Они ежедневно усовершенствуют профессиональные навыки, чтобы стать гуру в собственном деле. В свободное время вы не увидите их в баре или онлайн в Facebook. Они продумывают план на будущее, чтобы попасть в рейтинг Forbes. Девы не обрадуются одежде в подарок, а вот от планшета или интеллектуальных игр не откажутся.

Девам сделайте подарок для профессионального развития / Фото: Инфографика Life Сегодня

Весы оценят базовую одежду

Весы – это еще те трендсеттеры, как институт цвета Pantone. Пока человечество сомневается, какого оттенка тренч купить в следующем году, у них уже целый список подготовленных топ-цветов. Ведь они обладают развитой интуицией, а еще фантазией. Стремятся быть всегда в тренде, так что в этом сезоне не выйдут на прогулку в луке, где нет синего цвета. В подарок ждут базовые вещи, которые дополнят их образ. Как насчет белой рубашки, черной сумки или ремня?

Весы оценят базовую одежду / Фото: Инфографика Life Сегодня

Скорпионам подарите презенты для домашнего уюта

Скорпионов называют коварными и иногда невыносимыми личностями. Среди всех знаков зодиака их опасаются больше всего. Но на самом деле они чувствительны и любят спокойную жизнь без приключений. И ждут новогодних праздников, чтобы наконец включить кино, сделать чай и активировать режим "Релакс". Подарите Скорпионам праздничные гирлянды, бокс с украшениями для елки и теплые носки. Они в ожидании сказки!

Скорпионам подарите презенты для домашнего уюта / Фото: Инфографика Life Сегодня

Стрельцы оценят подарки для активного досуга

Стрельцы не могут усидеть на месте ни дня. И мы не только о профессиональном развитии. Во время зимнего сезона их фильмами и уютной атмосферой не удивишь. Свободное время они любят проводить активно. Их любимый фильм – "Сам дома", поэтому зимой Стрельцы стремятся к приключениям и веселью. Да, что-то вроде приключений Кевина Маккаллистера. Подарите им санки, коньки или лыжи, чтобы зимой у них не было времени скучать.

Стрельцы оценят подарки для активного досуга / Фото: Инфографика Life Сегодня

Козерогу подарите презенты, которые дополнят вечеринку

Козерог никогда не будет решать вопросы спонтанно – он обдумает каждый шаг. Новогодних праздников это тоже касается. Поэтому список полезных подарков давно есть, а режим ожидания включен. Как же без стратегического подхода! Козерог обрадуется настольным играм, беспроводной колонке и шампанскому, чтобы устраивать вечеринки дома во время каникул.

Козерогу подарите презенты, которые дополнят вечеринку / Фото: Инфографика Life Сегодня

Водолей любит получать раритетные вещи

Водолей не любит однообразие в жизни и рутинные обязанности, он обожает спонтанность, самостоятельность и независимость своей позиции. Выбрать ему новогодний подарок – задача не из легких. Но вы справитесь! Водолей оценит раритетные вещи для интерьера, которые сначала вызовут удивление, а затем интерес. К примеру, фарфоровую статуэтку, чашку или антикварное зеркало.

Водолей любит получать раритетные вещи / Фото: Инфографика Life Сегодня

Рыбы не откажутся от подарка для дома

Рыбам иногда сложно разобраться не только в себе, но и в формировании собственного Wish list с новогодними подарками. Хотите не прогадать с выбором? Подарите им практичную вещь, которой они будут пользоваться ежедневно. Рыбы не откажутся от кухонного гриля, кофемашины или робота-пылесоса. Но не дарите им канцелярию, сладости или косметику.

Рыбы не откажутся от подарка для дома / Фото: Инфографика Life Сегодня

Хотите, чтобы праздник пришел не только к родным, но и к вам – участвуйте в новогоднем обмене подарками OLX Свято. И вы получите презент от тайного отправителя. Никто не знает, что окажется внутри коробки. Вас могут удивить не только носками, но и конфетами от Гордона или звездным головным убором.