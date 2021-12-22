Нескучный гороскоп на 2022 год: выбираем новогодние подарки по знаку зодиака

Выбираем новогодние подарки по знаку зодиака / Фото: Инфографика Life Сегодня
Не уверены в выборе подарка под елку? Доверьтесь звездам и не превращайте поиск презента в игру "Интуиция". Выбирайте его, учитывая особенности знака зодиака своих родных и друзей. Мы с OLX поделимся гороскопом для выбора подарков, а вы воспользуйтесь им во время новогоднего шопинга.
Овны оценят полезные подарки
Овны – личности, для которых уверенность в будущем, реализация и независимость в жизни превыше всего. Благодаря их лидерским качествам и целеустремленности они сами босы, помощники и коучи. И никак не обойдутся без современного смартфона, планера или смарт-часов в презент. Но не дарите им боксы со сладостями, потому что время на тренировки для пресса давно потрачено.
Для Тельцов самое важное – практичность подарка
Тельцы мудры, терпеливы и могут создать комфортные условия для жизни. Они обожают стабильность и не любят рисковать, так что откажутся от новых вызовов ради комфорта. Например, на спонтанную вечеринку с вами не пойдут, если с утра деловая встреча. Дарите Тельцам практичные презенты для дома. Они обрадуются утюгу, аромадиффузору или набору новогоднего постельного белья в подарок.
Близнецов удивит бокс с несколькими подарками
Угодить Близнецам – это еще то испытание. Тысячи мемов в интернете о неоднозначном поведении посвящены именно им. Они творческие личности, которыми руководит вдохновение и эмоции. Не удивляйтесь, если их вчерашнее желание получить свитер в подарок сегодня обернется откликом "Свитера – банально". Но есть идея: подарите им адвент-календарь, бокс для приготовления глинтвейна или домашний новогодний лук для дома. Хотя бы одна вещь из подаренных понравится!
Раки обрадуются символическому подарку
Раки любят идеализировать все, что их окружает. Они за жизнь без негатива и с экоправилами, которые должно соблюдаться обществом. Поэтому всегда унывают, когда фильм заканчивается без хэппи-энда. Но больше разочаровывают их люди, которые из супермаркета возвращаются с обычным пакетом. Подарите Ракам то, что сделает их немного счастливее, несмотря на ежедневные неожиданности. Например, хендмейд конфеты, мотивирующую книгу или термокружку из кофейной шелухи.
Львы обожают стильные презенты
Львы любят быть в центре внимания. Они отличаются от других своей уверенностью и харизматичностью. Их замечают все вокруг. Спросите, как? Львам за секунду удается сделать пафосное выражение лица, будто это их разместили на обложке Time за звание "Человек года", а не Илона Маска. Подарите им вязаный свитер, чехол для телефона или часы, чтобы дополнить их стиль. И помните, вещь должна быть эксклюзивной.
Достаточно оформить товар через OLX Доставка и выбрать партнера "Укрпошта", далее город – OLX Свято и отделение – "Святкова резиденція". От кого придет подарок, можно только догадываться. Поспешите, ведь акция действует до 26 декабря.
Девам сделайте подарок для профессионального развития
Дев любят за интеллект и развитую интуицию. Они ежедневно усовершенствуют профессиональные навыки, чтобы стать гуру в собственном деле. В свободное время вы не увидите их в баре или онлайн в Facebook. Они продумывают план на будущее, чтобы попасть в рейтинг Forbes. Девы не обрадуются одежде в подарок, а вот от планшета или интеллектуальных игр не откажутся.
Весы оценят базовую одежду
Весы – это еще те трендсеттеры, как институт цвета Pantone. Пока человечество сомневается, какого оттенка тренч купить в следующем году, у них уже целый список подготовленных топ-цветов. Ведь они обладают развитой интуицией, а еще фантазией. Стремятся быть всегда в тренде, так что в этом сезоне не выйдут на прогулку в луке, где нет синего цвета. В подарок ждут базовые вещи, которые дополнят их образ. Как насчет белой рубашки, черной сумки или ремня?
Скорпионам подарите презенты для домашнего уюта
Скорпионов называют коварными и иногда невыносимыми личностями. Среди всех знаков зодиака их опасаются больше всего. Но на самом деле они чувствительны и любят спокойную жизнь без приключений. И ждут новогодних праздников, чтобы наконец включить кино, сделать чай и активировать режим "Релакс". Подарите Скорпионам праздничные гирлянды, бокс с украшениями для елки и теплые носки. Они в ожидании сказки!
Стрельцы оценят подарки для активного досуга
Стрельцы не могут усидеть на месте ни дня. И мы не только о профессиональном развитии. Во время зимнего сезона их фильмами и уютной атмосферой не удивишь. Свободное время они любят проводить активно. Их любимый фильм – "Сам дома", поэтому зимой Стрельцы стремятся к приключениям и веселью. Да, что-то вроде приключений Кевина Маккаллистера. Подарите им санки, коньки или лыжи, чтобы зимой у них не было времени скучать.
Козерогу подарите презенты, которые дополнят вечеринку
Козерог никогда не будет решать вопросы спонтанно – он обдумает каждый шаг. Новогодних праздников это тоже касается. Поэтому список полезных подарков давно есть, а режим ожидания включен. Как же без стратегического подхода! Козерог обрадуется настольным играм, беспроводной колонке и шампанскому, чтобы устраивать вечеринки дома во время каникул.
Водолей любит получать раритетные вещи
Водолей не любит однообразие в жизни и рутинные обязанности, он обожает спонтанность, самостоятельность и независимость своей позиции. Выбрать ему новогодний подарок – задача не из легких. Но вы справитесь! Водолей оценит раритетные вещи для интерьера, которые сначала вызовут удивление, а затем интерес. К примеру, фарфоровую статуэтку, чашку или антикварное зеркало.
Рыбы не откажутся от подарка для дома
Рыбам иногда сложно разобраться не только в себе, но и в формировании собственного Wish list с новогодними подарками. Хотите не прогадать с выбором? Подарите им практичную вещь, которой они будут пользоваться ежедневно. Рыбы не откажутся от кухонного гриля, кофемашины или робота-пылесоса. Но не дарите им канцелярию, сладости или косметику.