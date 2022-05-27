Нацгвардия получила 500 комплектов бронежилетов и касок от Метинвеста

Метинвест передал Нацгвардии бронежилеты IV+ уровня защиты и кевларовые каски III уровня защиты / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, участвующие в боевых действиях в Запорожской области и следящие за правопорядком в городе, получили 500 комплектов защитного снаряжения – бронежилетов и касок. Передала защиту компания "Метинвест" Ахметова и Новинского.

"Каждый из нас прилагает максимум усилий для противостояния военной агрессии, развернутой против Украины. Группа "Метинвест" обеспечивает поддержку военнослужащих, и мы будем продолжать такую поддержку и в дальнейшем, до нашей общей победы", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Все бронежилеты, переданные бойцам – IV+ уровня защиты, укомплектованы бронеплитами собственного производства "Метинвеста". Кевларовые каски имеют III уровень защиты.

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На днях "Метинвест" передал украинским сухопутным войскам более 60 дронов, 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок, общей стоимостью 10 млн грн. Также 1000 комплектов амуниции спецназначения предоставили Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Стоимость оснащения составила 2,5 млн дол. Всего компания предоставляет более 100 тысяч бронежилетов для украинских военных. Это количество закрывает значительную часть потребностей ВСУ, в том числе и мобилизованных сотрудников "Метинвеста".