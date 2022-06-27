Минэнерго наградило энергетиков ДТЭК, которые продолжали работать, несмотря на вражеские обстрелы

Сотрудники компании ДТЭК Энерго получили награды Министерства энергетики / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

13 энергетиков компании ДТЭК Энерго Рината Ахметова получили награды Министерства энергетики.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Реклама

Как отмечается, работники одной из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго получили государственные награды за мужественную работу во время войны.

"Энергетики прошли через обстрелы, разрушения, пожар и ранения ради того, чтобы продолжать генерировать электроэнергию для нужд Украины. Никто из энергетиков не покинул свое рабочее место и продолжал работать, ведь все понимали – работа станции и надежность украинской энергосистемы зависит от каждого ее работника", – отметили компании.

Ранее министерство наградило 9 энергетиков ДТЭК Сети нагрудными знаками. Еще 36 энергетиков компании получили грамоты. Двое работников ДТЭК Энерго получили почетные грамоты за смелость и мужество при спасении людей из Мариуполя.