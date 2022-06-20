Метинвест передал ВСУ уже более 20 тыс. пластин для бронежилетов

ВСУ получили защитную амуницию от компании Метинвест / Фото: Коллаж: Сегодня

С началом войны металлурги компании "Метинвест" освоили технику производства бронепластин. В Вооруженные силы Украины передали уже более 20 тыс. таких пластин: на днях очередную партию защитного снаряжения в виде бронежилетов и касок получили запорожские военнослужащие. На очереди – Донетчина: подразделения, которые дислоцируются возле Авдеевки.

"Защитная амуниция предназначена для наших воинов, выполняющих боевые задания на линии столкновения с врагом. Мы понимаем, что каждая единица защиты – это спасенная жизнь военного. А спасенный военный – это сотни спасенных жизней гражданских. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы снабжать наших воинов защитной амуницией. На этой неделе мы передавали бронежилеты и каски военным в Днепропетровской области. Также договорились о поставках амуниции с руководителями воинских частей, которые базируются в Авдеевке, – сейчас они формируют свои потребности. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы защитить наши города", – рассказал генеральный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко.

Военные отмечают: потребность в бронежилетах и касках всегда есть, поэтому помощь от "Метинвеста" чрезвычайно актуальна. Тем более, что качество амуниции очень высокое, оно комфортно в использовании.

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"От всех военнослужащих хотел бы поблагодарить компанию "Метинвест" за поддержку боеготовности подразделений Национальной гвардии Украины. С начала полномасштабной военной агрессии наша часть получила от Запорожстали 1050 касок и 1800 бронежилетов. Все это снаряжение сейчас обеспечивает защиту бойцов НГУ, которые находятся на передовых позициях обороны нашей Родины", – отметил полковник Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

Напомним, всего компания "Метинвест" Ахметова и Новинского передаст украинским военным более 100 тыс. бронежилетов: 90 тыс. будут произведены при поддержке "Метинвеста" и еще 20 тыс. – приобретены на средства компании за рубежом. Кроме бронежилетов, украинские защитники получили от "Метинвеста" более 3,5 тыс. касок.