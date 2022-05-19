Метинвест передал разведчикам на передовую снаряжение на 2,5 млн долларов

В комплект специального снаряжения входят: бронежилет, каска и прибор ночного видения / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Украины получило 1000 комплектов специального снаряжения, куда входят бронежилет, каска и прибор ночного видения. Передала комплекты компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Эти наборы направят в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты – это расходный материал и нуждаются в постоянном пополнении. Очень хорошо, что такое пополнение есть. Принципиально важно, что работа "Метинвест" в этом плане носит системный характер. Эта партия – 1000 бронежилетов, это большая партия", – рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Необходимое оборудование компания закупила у Израиля, использующего его для снаряжения своих спецподразделений.

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Прибор ночного видения для украинских разведчиков

"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов. Это – инициатива акционера Рината Ахматова, ведь его позиция – помогать армии, ВСУ, любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", – объяснил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора "Метинвест".

Как известно, компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 млрд грн. На эти деньги закупаются и производятся бронежилеты, каски и аптечки, тепловизоры и дроны для бойцов, оказывается гуманитарная помощь переселенцам из горячих точек, производятся противотанковые ежи и закупаются автомобили для ВСУ и ТрО.