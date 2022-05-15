Киеву передали 1,4 тыс. продуктовых наборов — кто их получит в первую очередь

В наборы вошли продукты первой необходимости / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для вынужденных переселенцев Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. Это более 1,4 тысяч продуктовых наборов, которые были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района Киева.

Получить их могут внутренне перемещенные лица – пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери. В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

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сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 39 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.