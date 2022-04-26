Киев получил еще одну партию продуктов: где получить

Жители Киева могут получить продуктовые наборы / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева.

Тысячу продуктовых наборов доставили в территориальный центр социального обслуживания Днепровского района столицы.

Реклама

В состав наборов входят: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 32 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.