Каждый содержит недельный рацион: в Каменском подготовили 50 тыс. продуктовых наборов

Для переселенцев подготовили очередную партию продуктовых наборов. Фото: Каметсталь / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Каменское подготовили уже более 50 тысяч продуктовых наборов, каждый из которых содержит недельный рацион.

Как рассказал генеральный директор завода Каметсталь группы Метинвест Дмитрий Липпа, часть наборов на этой неделе раздадут нуждающимся жителям города, еще часть сформирует стратегический запас.

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"У нас есть гуманитарные наборы, которые мы оперативно предоставляем нуждающимся в помощи. Почти 50 тыс. таких наборов мы сформировали, и каждый пищевой рацион рассчитан примерно на неделю. Партии таких наборов уже раздали в Авдеевке и в других городах на линии столкновения", – рассказал Липпа.

Работа для мариупольцев

По словам гендиректора Каметстали, город стал убежищем для сотен переселенцев из Мариуполя. Многих уже удалось трудоустроить на предприятие.

"Предприятие было готово к этой волне переселенцев, подготовили большое количество мест. Сейчас у нас проживает около 500 человек, мы стараемся их взять на работу", – поделился он.

В течение прошлой недели трудоустроили ориентировочно 150 человек. Еще около 100 человек оформят в течение следующей недели. Это те украинцы, которые самостоятельно обратились в бизнес в поиске работы.

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Как известно, компания Метинвест совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова, создала проект "Спасаем жизнь", который уже закупил для украинцев 2,5 тыс. тонн пищевых продуктов.