Как ведущие компании поддерживают своих сотрудников

HR директор UKRSIBBANK BNP Paribas Group Наталя Галунко поделилась опытом поддержки сотрудников во время войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения многие украинские компании приостановили свою деятельность. Но банковская система, удержавшись в тяжелые первые дни агрессии, затем демонстрировала незаурядную устойчивость и стабильность работы. В первую очередь это стало возможным благодаря поддержке и релокации сотрудников. О том, как финансистам удалось обеспечить бесперебойную работу во время войны, "Сегодня" рассказали в UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Новые реалии

Военная агрессия России против Украины заставила работодателей полностью изменять подходы к работе с персоналом. Но для URSIBBANK BNP Paribas забота о сотрудниках всегда была в фокусе стратегии работы с людьми.

"Сейчас у нас есть две равноценные и взаимосвязанные цели: первая – поддержка наших сотрудников, которые, как и все украинцы, страдают не только от прямой угрозы жизни, но и находятся в ценностном кризисе; вторая – поддержка жизнеспособности нашей организации, которая является одним из системных банков, эффективность работы которого напрямую влияет на обороноспособность страны", – рассказывает директор UKRSIBBANK BNP Paribas Group Наталья Галунко.

По ее словам, с самого начала войны банк организовал эвакуацию сотрудников из зон с повышенной опасностью.

"Мы перевезли в Западную Украину около 500 наших сотрудников и их семей. Для тех, кто передвигался по стране самостоятельно, были обустроены временные приюты в зданиях банка в Полтаве, Ровно, Львове, Ужгороде, Черновцах, Харькове. Только через два месяца наши приюты приняли более 800 человек", – рассказывает Наталья Галунко.

Группа BNP Paribas организовала встречу своих сотрудников на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словении. В общей сложности более 900 сотрудников банка находятся в 41 стране мира.

"Специальные координационные группы оказывают поддержку нашим людям во Франции, Австрии, Венгрии, Германии. Все наши коллеги, которые пересекли польскую границу, были размещены в отелях, арендованных группой BNP Paribas, с возможностью остаться на три месяца. Этот термин помог нашим сотрудникам и их родственникам получить разрешение на временное убежище в Польше, начать изучение польского языка, сориентироваться на рынке труда и на рынке недвижимости", – говорит Наталья Галунко.

По словам специалиста, за три месяца человек может определиться в новой реальности, спланировать дальнейшие действия и почувствовать способность снова управлять своей жизнью. Причем банк помогал украинским сотрудникам найти работу за границей.

"В Польшу выехало около 400 работников, у каждого в среднем по три родственника – все они получили поддержку наших коллег из BNP Paribas Polska. Учитывая неопределенность современности и инвестируя в независимость наших сотрудников, BNP Paribas предоставила многим преимущественные возможности трудоустройства в другие банки и учреждения группы во многих европейских странах. Пока почти 40 сотрудников получили работу в таких странах, как Польша, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Португалия", – добавляет Наталья.

По ее словам, для людей существуют разные формы трудоустройства: постоянный контракт, временный контракт, полная занятость, неполная занятость, аналог гражданско-правового контракта. Это дает возможность каждому выбирать форму, наиболее соответствующую его личным планам.

"UKRSIBBANK гарантирует возврат всем, кто избрал временную форму трудоустройства. Эта гарантия критически важна для людей, так как большая часть наших сотрудников ждет возможности вернуться на Родину и продолжить работу в нашем банке. Для тех, кто должен покинуть свои дома, но не желает покидать страну, банк арендовал гостиницы во Львове и Трускавце. Более 800 сотрудников и их семей проживали в этих отелях бесплатно в течение двух месяцев", – рассказывает Наталья Галунко.

Подъемные для сотрудников

В UKRSIBBANK говорят, что сразу после начала войны было принято решение поддержать людей материально.

"Как только прогремели первые взрывы и люди покинули свои дома, банк начал выплату материальной помощи. Первые транши предоставлялись всем сотрудникам, которые отправились в путь. Дальнейшие материальные пособия уже были более управляемыми и связанными с объективной оценкой угрозы и степени риска. Месяцем ранее был проведен годовой пересмотр заработной платы, выплачены годовые и отсроченные бонусы", – говорит Наталья Галунко.

Большую поддержку украинское финучреждение получило от материнской компании BNP Paribas – крупнейшей европейской финансовой группы.

"Почти целый месяц мы учились работать в новой реальности, нам приходилось принимать срочные решения на основе ценностей, а потом оценивать их эффективность и влияние на бизнес. На этом пути мы продолжаем ощущать бесценную поддержку группы BNP Paribas как на уровне руководителей, которые давали разрешение на исключительное использование бюджетов, так и на уровне организаций – целых кампаний по поддержке наших сотрудников за рубежом, проявлений солидарности, волонтерской активности зарубежных коллег", – рассказывает руководитель службы персонала банка.

Сейчас в банке существует структурированная программа социальной поддержки сотрудников, независимо от того, в какой стране они находятся и работают. Сложность программы состоит в том, что нет людей с одинаковыми обстоятельствами.

"Каждая ситуация уникальна, каждая ситуация требует внимания и поддержки, и в то же время мы должны каждый раз делать сознательный, нравственный выбор. Вот почему в распределение компенсационных выплат вовлечен соответствующий комитет банка. В программе восемь опций, включая компенсацию аренды жилья, надбавку за работу на территории с повышенным уровнем риска, материальную помощь во время эвакуации, материальную помощь в случае гибели родственников сотрудника или самого сотрудника", – объясняет Наталья Галунко.

Не забывать о диалоге

Также важнейшим элементом стабильной работы банка в военное время стали своевременные коммуникации руководства банка с сотрудниками. Это давало людям уверенность в настоящем и завтрашнем дне.

"В культуре нашего банка коммуникация всегда являлась главным инструментом внедрения изменений и адаптации организации к новым условиям. Не очень преувеличу, если скажу, что наша бизнес-модель построена на коммуникации со всеми стейкхолдерами: клиентами, регулятором, обществом, сотрудниками, государством. Мы всегда много разговаривали с нашими сотрудниками, а с началом войны делаем это постоянно, почти в режиме реального времени", – объясняет Наталья Галунко.

Внутри банка существует несколько телеграмм-каналов, через которые менеджмент информирует сотрудников об антикризисных действиях, специалисты по работе с персоналом проводят опрос и изучают обратную связь и общественное мнение коллег.

"Вдобавок мы создали два телеграмм-чата, в которых сотрудники могут задавать вопросы и получить быстрые ответы. Один чат посвящен бизнес-процессам, второй – вопросам по работе с персоналом. Учитывая сложность момента, мы используем каскадный подход в коммуникациях: сначала делаем общебанковскую массовую коммуникацию через ютуб-трансляцию, на которых высший менеджмент анонсирует антикризисные действия и объясняет их природу; затем эта информация производится через ряд вебинаров; под конец мы закрепляем ключевую информацию в письменном виде и размещаем во всех доступных каналах коммуникации", – объясняет специалист.

Обязательным условием таких каскадных кампаний является оценка их эффективности, которую банк получает через блиц – опрос сотрудников.

Все эти действия являются органической частью стратегии слушания (Listening strategy), которая является основой эйчар-стратегии Группы BNP Paribas. Реализуя стратегию слушания в начале апреля, мы провели пульс-опрос, в котором приняли участие 77,5% наших сотрудников. В итоге Employee Net Promoter Score составила 78,54%, что является историческим максимумом для нашей организации. Мы осознаем, что такой результат – это не только признание сотрудниками действий менеджмента, но и стоящий перед нами вызов, требующий сделать этот результат устойчивым и долгосрочным, – уверяет Наталья Галунко.

Важность психологической поддержки

Многое банк делает для того, чтобы сотрудники восстановили свое эмоциональное состояние. Ведь в период войны все ощущают неуверенность и тревожность.

"Мы все без исключения находимся в экзистенциальном кризисе, который определяется как состояние тревоги, ощущение глубокого психологического дискомфорта в вопросах о смысле существования. Как любой кризис, он требует от каждого из нас сверхусилий по определению своего места в новой реальности", – говорит Наталья Галунко.

Поэтому в первые дни войны группа ВNP Paribas открыла горячую линию психологической поддержки для сотрудников.

"На основании обратной связи от наших коллег мы положили начало еженедельным публикациям от известных отечественных психологов относительно восстановления ресурсного состояния и методов противодействия стрессу. Каждую пятницу мои коллеги из Департамента менеджмента персонала проводят в формате онлайн "Теплые встречи", где можно получить новые навыки, которые помогают жить в новых реалиях", – говорит эксперт.

Дополнительно помогло то, что еще со времен пандемии в UKRSIBBANK на регулярной основе сотрудникам были доступны индивидуальные консультации профессиональных психологов, которые продолжили работать и во время войны.

Как изменится спрос на специалистов

В банке говорят, что сейчас их главной целью является сохранение человеческого капитала. Поэтому они идут навстречу всем, кто хочет изменить свои профессиональные навыки – получить новую профессию в рамках банка и группы.

"Мы делаем упор на внутреннюю мобильность, пытаясь уже сейчас усиливать те функции и процессы, которые будут максимально задействованы при восстановлении банка и страны в целом. К примеру, мы продолжаем переквалификацию наших сотрудников в Школе бизнес-аналитиков, по запросу работников возобновлена программа "Школа Лидера", – говорит Наталья Галунко.

По словам эксперта, при восстановлении потребности банков изменятся.

"Любой кризис усиливает тренды. Банковская сфера не исключение. Перевод большинства сервисов в цифровой формат требует компетенций в дистанционном обслуживании клиентов, способности поддерживать и развивать соответствующие информационные системы, обеспечивать надлежащий уровень кибербезопасности, стандарты комплаенса, внедрение изменений на уровне кросс-функциональных команд и организации в целом", – говорит эксперт.

По ее словам, дистанционные консультанты, премиальные менеджеры, отвечающие за развитие отношений с клиентами, должны востребоваться уже сегодня на финансовом рынке труда. В ближайшее время в каждом банке будет спрос на специалистов по разработке информационных систем, специалистов по поддержке ИТ-инфраструктуры, специалистов по цифровому клиентскому опыту, специалистов по внедрению изменений и гибких систем управления.

Справка

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один из крупнейших банков Украины, работающий на финансовом рынке с 1990 года. 60% акций банка принадлежит крупнейшей европейской финансовой группе BNP Paribas, 40% – ЕБРР.

Три года UKRSIBBANK получает сертификацию Top Employers Institute как лучший работодатель в Украине и Европе. На сегодняшний день это единственный банк в Украине, который получил сертификацию лучшего работодателя. Всего в 2022 году только шесть международных компаний, работающих в Украине, получили устав Top Employer.

Награду Top Employer 2022 также получили и другие банки группы BNP Paribas, в состав которой входит UKRSIBBANK. В частности, это банки Группы в Бельгии, Франции, Италии, Люксембурге, Польше, Турции, Испании и Украине. Для BNP Paribas это девятая сертификация Top Employer (2014-2022гг).