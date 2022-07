Гуманитарный проект "Спасаем жизни" оказал помощь более 120 тысячам украинцев

Более 120 тысяч украинцев уже получили помощь от гуманитарного проекта «Спасаем жизни» / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" продолжает помогать украинцам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за войны России. За четыре месяца помощь от проекта получил 122 551 человек в разных регионах Украины – вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвеста" и льготных категорий работников.

Также гуманитарная миссия проекта охватит более 30 тысяч ветеранов предприятий компании, находящихся на пенсии: для пожилых людей такая помощь – это значительная экономия семейного бюджета и времени в поисках самых необходимых продуктов.

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны РФ продукты от проекта продолжают получать и жители прифронтовой Авдеевки: помощь людям развозят работники Авдеевского коксохимического завода.

Кроме стандартных продуктовых наборов, проект "Спасаем жизни" радует украинцев и лакомствами: почти 3 тыс. человек, временно проживающих в городских приютах Запорожья, получили сгущенку.

Помощь украинцам поступает отовсюду. К примеру, в конце мая фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, который выступает Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. В июне помощь от Германии поступила в Украину. В частности – малышам по случаю Дня защиты детей.

Напомним, гуманитарный проект "Спасаем жизни создали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Главная цель – помочь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.