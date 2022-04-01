Госпиталь "Добробута" в Киеве благодаря поддержке международных фондов будет делать плановые и ургентные операции для населения бесплатно

После госпитализации лабораторная и инструментальная диагностика пациентам также будет предоставляться бесплатно. Ургентная медицинская помощь в случаях, не требующих госпитализации, также будет предоставляться бесплатно.
Платными останутся амбулаторные медицинские консультации, плановая инструментальная и лабораторная диагностика, вакцинация, вызовы и перевозки службой неотложной помощи, химиотерапия.
Оказание бесплатной медицинской помощи стало возможным благодаря договоренностям руководства лечебно-диагностического центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны.
В проекте принимают участие благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation да University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.
Кроме того, в рамках проекта медицинский центр "Добробут" в Киеве получит значительное количество медикаментов.
"Наша главная задача – обеспечить доступность медицинских услуг во время войны. Это очень сложно. Квалифицированный персонал вынужден выезжать из Украины, производственно-логистические цепочки поставки медикаментов и медоборудования нарушены, сопутствующие расходы увеличиваются. Количество обращений за медицинской помощью растет. Наши врачи предоставляют бесплатные консультации пациентам по всей Украине. Но ресурсы компании не безграничны. Поэтому "Добробут" провел серию переговоров с международными донорами и заручился их поддержкой для гражданского населения. Так что наш многопрофильный медицинский центр на ул. Идзиковских будет работать и будет предоставлять безвозмездно жизненно необходимые услуги всем нуждающимся. А врачи будут получать заработную плату. Это хорошая поддержка пациентам, клинике и экономике нашей страны", – подчеркнул Вадим Шекман , главный операционный директор медицинской сети "Добробут".