Главное управление разведки получило 20 автомобилей скорой помощи

20 "скорых" передала группа Метинвест / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

От того, с какой скоростью раненого бойца довезут в больницу, зависит его жизнь. И теперь шансы спасти людей значительно выросли: Главное управление разведки получило 20 автомобилей медицинской помощи.

Передала такие необходимые для фронта авто компания Метинвест Ахметова и Новинского. Вывозить раненых воинов и гражданских в основном они будут на Лисичанском направлении, где ведутся ожесточенные бои.

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"Для того чтобы успеть оказать необходимую помощь, надо быстро довезти со стабилизационного пункта в госпиталь, поэтому авто – это очень серьезная помощь. Потому что, к сожалению, украинские "скорые" и медики также попадают под обстрелы, машины выходят из строя, работают буквально на износ. Поэтому этот парк требует постоянного обновления", – объясняет представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

Искали машины по всей Европе, признаются в компании: наконец закупить удалось в Италии. На помощь украинским металлургам пришла украинская врач Людмила Гудз, которая живет в Неаполе. Она разыскала скорые для наших военных и помогла их отправить.

"Компания Метинвест Рината Ахметова передала уже сто двадцать автомобилей военным. Также за все эти 4 месяца полномасштабного вторжения компания передала около тысячи тепловизоров, около десяти тысяч касок. Есть программа на сто тысяч бронежилетов. Компания поддерживает армию всеми возможными способами", — подчеркивает руководитель проектного офиса группы Метинвест Александр Водовиз.

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Как известно, с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн. Так, компания передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.