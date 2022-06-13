Где в Киеве получить продукты от Фонда Рината Ахметова

В Киев доставлена очередная партия гуманитарной помощи для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи Киеву. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд направил в территориальный центр социального обслуживания Печерского района.
В составе продуктовых наборов:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего фонд уже передал в Киев более 58 тысяч наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч таких наборов.
Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные – бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".