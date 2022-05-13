Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов в Вышгородский район

Гуманитарная помощь для жителей Вышгородского района / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны часть Вышгородского района Киевской области находилась под оккупацией врага. С того времени в районе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Из-за значительных разрушений часть общин оставалась без воды, света и продуктов питания.

Чтобы помочь людям в это трудное время, Фонд Рината Ахметова отправил жителям Вышгородского района тысячу наборов с продуктами первой необходимости.

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В их состав вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 21,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.