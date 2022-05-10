Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для жителей Макарова в Киевской области

Гуманитарная помощь для жителей Макарова / Фото: Коллаж: Сегодня

Макаров – поселок городского типа Бучанского района Киевщины, расположенный неподалеку от Бучи и Бородянки. Район стал трагически известен всему миру из-за страшных разрушений и зверств врага во время оккупации в марте 2022 года. Поселок Макаров был разрушен на 40%.

Понимая сложную гуманитарную ситуацию в регионе, Фонд Рината Ахметова передал жителям поселка тысячу наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 19,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.