Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для переселенцев в Киеве

В Киев прибыла очередная партия гуманитарной помощи для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в 2014 году Киев принял много переселенцев с востока Украины. С началом полномасштабной войны география внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в столице, значительно расширилась.

Для того чтобы помочь переселенцам в Киеве, Фонд Рината Ахметова отправил тысячу продуктовых наборов в терцентр социального обслуживания Подольского района.

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В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже направил в Киев более 57 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".