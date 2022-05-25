Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев в Киеве еще одну партию гуманитарной помощи

Отправлена очередная партия гуманитарной помощи для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны миллионы переселенцев были вынуждены покинуть свои дома в поисках более безопасного места. Многим приходится начинать жизнь с нуля.

Для переселенцев, нашедших убежище в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз наборы продуктов первой необходимости были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Голосеевского района столицы. В состав продуктовых наборов вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже направил в Киев почти 44 тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.