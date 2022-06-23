Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали переселенцам с Востока партию продуктовых наборов

Переселенцы получили гуммопомощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова и угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго передали очередные партии гуманитарной помощи жителям Днепропетровщины.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ДТЭК.

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Продуктовые наборы предназначены для переселенцев и их семей с временно оккупированных территорий.

Прежде всего, это поддержка тем, кто нашел убежище в шахтерских общежитиях и постоянную работу на филиалах и шахтоуправлениях компании.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ, силам терробороны и гумпомощи почти на полмиллиарда гривен.

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В качестве гуманитарной помощи, среди прочего, компанией была направлена 51 тонна продуктов.