ФК "Шахтер" отправил гуманитарный груз защитникам Украины

Футбольный клуб "Шахтер" передал ВСУ груз с продовольствием / Фото: Коллаж: Сегодня

ФК "Шахтер" отправил груз с продовольственными товарами для защитников Украины. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания и вода. Список необходимого был утвержден в координации с представителями Вооруженных Сил.

В среду, 22 июня, партию гуманитарных товаров отправили из Киева одному из подразделений ВСУ. В отгрузке приняли участие сотрудники ФК "Шахтер", среди которых был футболист команды Георгий Судаков.

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"Как и все украинцы, мы благодарны нашим воинам за их смелость и мужество, с которыми они отстаивают нашу землю, защищают Украину. ВСУ – это настоящие герои, на которых мы все равняемся. Знаю, что "Шахтер", работники клуба и все футболисты с первых дней войны помогают как могут – и армии, и мирным жителям. И будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить победу Украины!" – прокомментировал Судаков.

Напомним, с 24 февраля бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" предоставили более 2,4 миллиарда гривен, или около 80 миллионов долларов, для помощи Украине и украинцам, и ежедневно эта сумма растет. Гуманитарная помощь охватывает уже 3 миллиона человек.