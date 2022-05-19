"Если выйдете из "Азовстали", будете двухсотыми" – мариуполец доверил свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Александр Шабанов из Мариуполя рассказал музею «Голоса Мирных» о том, как люди выживали в убежищах "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится историями людей о жизни во время войны. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей, ставших жертвами и свидетелями военных действий в Украине.

Александр Шабанов из Мариуполя поделился с музеем своей историей. Она о том, как прилетели первые "Грады" у его дома и как он выживал в убежище "Азовстали".

Реклама

"Сначала было безопасно. Нас было 70 человек, 18 детей от 3 месяцев и старше. Были холодильные камеры столовой, благодаря которым сохранились продукты. Работал дизельный генератор. Запас воды по цехам был очень большой", – рассказал Александр.

Над головами летели снаряды, обстрелы усилились, но уехать с завода не было возможности. Три недели было очень сложно. Ждали эвакуации. Были панические атаки. Завалило оба выхода. Выбирались из "Азовстали" через дыру в стене...

Историю Александра смотрите по ссылке.

Она стала частью архива музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй. Сотрудники и добровольцы Фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Присоединяйтесь и расскажите свою!

Реклама

Каждая история важна! Поделиться историей можно несколькими способами: