Еще 1,4 тысячи продуктовых наборов: киевляне получили очередную гуманитарную помощь

Украинцы получают помощь во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева и переселенцам из горячих точек Киевской области.
Более 1,4 тысячи продуктовых наборов были доставлены в Центр социального обслуживания Печерского района столицы. В состав наборов входят продукты первой необходимости:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В общем для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 36 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.