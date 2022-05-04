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Еще 1,4 тысячи продуктовых наборов: киевляне получили очередную гуманитарную помощь

Виталий Чайка
4 мая, 11:51
Киевляне получили еще 1,4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Украинцы получают помощь во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева и переселенцам из горячих точек Киевской области.

Более 1,4 тысячи продуктовых наборов были доставлены в Центр социального обслуживания Печерского района столицы. В состав наборов входят продукты первой необходимости:

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  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В общем для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 36 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.