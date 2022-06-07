Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения Донецкой области – ДТЭК

ДТЭК перешел на круглосуточную работу / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК сети Александр Фоменко в эфире национального телемарафона.

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"Наши бригады работают круглосуточно. Сейчас 20 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Мы работаем, завозим материалы, работает техника и, несмотря на ситуацию, мы делаем все возможное, чтобы жильцы имели возможность пользоваться электроэнергией", – сообщил Фоменко.

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет в более чем 7000 домов области.

"К сожалению, сегодня стоит вопрос – доступ к выполнению работ для бригад. Мы работаем вместе с военными, получаем от них разрешения на выполнение работ и потом только работаем. Поэтому с материалами, техникой и топливом пока проблем нет", – отметил Фоменко.

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Энергетик подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий.

"У нас очень ответственные люди работают в компании. Поэтому у нас пока нет проблем со специалистами, которые выезжают на аварийные работы. Люди работают в сложных условиях, но они понимают для чего они работают", – говорит Фоменко.

Напомним, за минувшую неделю в Донецкой области свет вернули более 134 тыс. семей.

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Раньше мы рассказывали, в каких регионах энергетики восстановили свет в мае. Также мы писали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны снабжаются светом.