"Его похоронили среди роз": Наталья Могилевская рассказала о своей трагедии музею "Голоса мирных"

Наталья Могилевская рассказала, что в Мариуполе погиб ее близкий человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

С первого дня полномасштабной войны России против Украины певица Наталья Могилевская оставалась в Киеве. Она начала петь в метро, заниматься волонтерством и писать песни, посвященные нашей борьбе с захватчиком. Также она посещала госпитали, помогала домам престарелых, детдомам и переселенцам.

И только сейчас певица рассказала о личной трагедии, которая произошла из-за войны войны. Свою тайну она доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Из-за вражеских обстрелов в Мариуполе погиб родной дядя Могилевской. Артистка призналась, что Александр был для нее вторым отцом, ведь родителей она потеряла уже давно.

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"Единственная семья, где я могла чувствовать себя ребенком с родными рядом, – это была семья в Мариуполе", – призналась певица.

О смерти родного человека Наталья узнала только через две недели – из-за отсутствия связи в Мариуполе. Похоронить дядю пришлось в его же дворе среди роз, которые очень любила певица.

История Натальи вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 15 тысяч историй.

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