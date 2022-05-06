ДТЭК запустил проект для поддержки многодетных семей

Электроэнергию для многодетных семей может оплатить любой желающий. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Поставщик электроэнергии Yasno (входит в Группу ДТЭК) создал функцию поддержки донатами многодетных семей, не имеющих возможности рассчитаться за электроэнергию самостоятельно.

Об этом говорится в сообщении компании Yasno.

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"Если вы имеете возможность и желание помочь украинцам, нуждающимся в поддержке во время действия военного положения, мы создали такую возможность. Ваш взнос на лицевой счет по электроэнергии многодетной семьи позволит им решить одну из базовых и важнейших потребностей – вы подарите свет, который необходим в каждом доме", – говорится в сообщении.

Как сообщается, для участия в проекте необходимо выбрать сумму, которую готовы внести, а лицевой счет клиента, на который она будет зачислена, система автоматически определит среди тысяч многодетных семей.

Отправленные средства будут использованы исключительно для оплаты за потребленную электроэнергию, а количество таких донатов не ограничено.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в феврале-марте бесплатно поставил военным учреждениям и больницам электроэнергию на сумму 75 млн грн. В общей сложности бесплатную электроэнергию получали около 150 учреждений. Это, в частности, "Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины", "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова", "Кураховская городская больница" и другие.