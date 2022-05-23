ДТЭК Ахметова направил в поддержку защитников Украины и гуманитарные цели 500 млн. гривен

ДТЭК продолжает помогать в войне против РФ / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь 491 млн гривен. Среди приоритетных направлений помощи закупка средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержка вынужденных переселенцев.

Об этом говорится говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что компания продолжает оказывать необходимую поддержку снаряжениям, техническим средствам и транспортом защитниками Украины. Ранее для нужд ВСУ и территориальной обороны компания передала из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы, используемые для выполнения задач защиты населения.

Также на нужды Государственной пограничной службы переданы комплекты портативных раций фирмы Caltta, а на нужды ВСУ – партии жгутов-турникетов", – сообщили в компании.

Все бизнесы Группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины.

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Вместе с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Спасаем жизнь" организована передача помощи в регионы. Реализуя главную задачу проекта – не допустить гуманитарной катастрофы в Украине – представители компании ДТЭК передали продукты питания жителям Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, вместе с Фондом компания закупила и передала в НДСЛ "Охматдет" 5 сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys™ Touch. Также ДТЭК организует доставку нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов генераторов для автономного обеспечения электроэнергией.

Предприятия Группы ДТЭК продолжают предоставлять топливо для нужд ВСУ и ТРО и на гуманитарные цели. В общей сложности было передано более 30 тыс. литров конденсата и дизельного горючего. Кроме того, более 450 тонн угля предоставлено для нужд "Укрзализныци", используемого для эвакуационных поездов. Еще более 100 тонн передано для нужд местных общин и теплоснабжения.

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"Помощь Украине – наш безусловный приоритет. Это последовательная позиция компании и ее акционера Рината Ахметова на протяжении всех 8 лет войны. Сейчас наша главная задача – помочь крайне победить: защитить нашу независимость и территориальную целостность", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Также с начала войны группа ДТЭК предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн. грн.

В настоящее время бесплатной электроэнергией обеспечено более 100 заведений.

Напомним, Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

Ранее мы рассказывали, что ДТЭК запустил проект для поддержки многодетных семей, и писали, что компания совместно с Фондом Рината Ахметова передали 27 тонн гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов жителей Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.