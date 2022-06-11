Для надежной защиты: украинские воины получили амуницию для обороны страны

Компания передаст более 100 тысяч бронежилетов для ВСУ и терробороны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины получили очередную партию средств защиты от компании Метинвест Ахметова и Новинского – 500 бронежилетов, 200 защитных касок и дрон. Оборудование будет защищать жизнь бойцов на передовой и помогать более эффективно выполнять тактические задачи.

"Это очередной транш помощи – мы предоставляли этой воинской части бронежилеты и каски уже дважды. В дальнейшем у нас есть договоренность с руководством воинской части, в зависимости от сложившихся ими потребностей, передавать еще снаряжение", – отметил генеральный директор комбината Запорожсталь Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Плиты к бронежилетам были произведены на предприятиях Метинвеста. Поэтому снаряжение не только максимально удобно для военных, но и будет надежно защищать их жизнь.

"Ребята, которые получают снаряжение, я знаю давно. Часть из них воюет в Авдеевке. Я очень надеюсь, что эта амуниция поможет нашим защитникам", – отметил народный депутат Муса Магомедов.

Напомним, только за последние две недели Метинвест передал 2100 бронежилетов, 1000 кевларовых касок, а также три разведывательных дрона военнослужащим Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, защищающим Запорожскую и Днепропетровскую области.

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В общем компания передаст свыше 100 тысяч бронежилетов для ВСУ и терробороны. Часть амуниции производится из сертифицированной спецстали собственного производства предприятий Метинвеста, другая – закупается за границей.

Ранее мы рассказывали о 120 современных квадрокоптерах, которые компания Метинвес передала ГУР. Также мы писали, что за 100 дней войны на проекты помощи Украине компания "Метинвест Ахметова и Новинского направила более 1,5 млрд грн.