Больницы Каменского получили медикаменты и оборудование на 13 миллионов гривен

Метинвест передал очередную партию важных медикаментов и оборудования в больницы / Фото: Коллаж: Сегодня

Больницы Каменского получили очередную, восьмую, партию важных медикаментов и оборудования от компании "Метинвест" и Фонда Рината Ахметова. Всего медучреждения города получили помощь на 13 миллионов гривен.

В этой поставке – четыре спецприбора для терапии ранений, которые "Метинвест" доставил по запросу медицинских работников скорой помощи, работающих со сложными ранами. Это системы для вакуумного лечения, ускоряющие заживление инфицированных, послеоперационных, хронических ран и ожогов второй и третьей степеней.

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Как известно, "Метинвест" помогает военным госпиталям и больницам с начала войны. На эти цели компания уже направила более 60 миллионов гривен. Также компания закупила и передала на передовую более 8 тысяч касок и 25 тыс. аптечек и турникетов.