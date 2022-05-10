Более 1000 переселенцев получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова с начала полномасштабной войны

Психологическая помощь для переселенцев из Мариуполя и Волновахи / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова уже восемь лет оказывает психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от военных действий. С начала полномасштабной войны такую помощь получили более 1000 временных переселенцев.

По инициативе Фонда в Запорожье работают точки психологической помощи для переселенцев из Мариуполя и Волновахи, открылась точка во Львове. Высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта помогают взрослым и детям отойти от шока войны и адаптироваться к новым условиям жизни.

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С 2014 года психологическая поддержка от Фонда Рината Ахметова была оказана более 70 000 жителям страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Поможем". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.