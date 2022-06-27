"Благодарны Ринату Ахметову за то, что не оставил нас в беде и сегодня": переселенка из Донецка о том, как война вторично ворвалась в ее жизнь

Семья Ольги получила гуманитарную помощь в Киеве, в управлении соцзащиты Святошинского района / Фото: Коллаж: Сегодня

О правиле двух стен Ольга знает не по слухам и рассказам. Еще в 2014 году она пережила все ужасы войны в родном Донецке. Через восемь лет война снова ворвалась в жизнь женщины – на этот раз в Киеве. Ольга признается, что события настоящего пугают ее гораздо больше.

Реклама

"Мы знали, что такое обстрелы, но это невозможно сравнить с происходящим сейчас", — говорит женщина.

В Киеве, в управлении социальной защиты населения Святошинского района, Ольга и ее муж получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова уже не впервые.

"Еще в 2014 году в Донецке мы получали помощь от Рината Ахметова. Мы очень благодарны ему за то, что не оставил нас в беде и сегодня", — поблагодарила женщина.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Реклама

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".