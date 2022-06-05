Бизнес собрал для украинцев 14 тыс. продуктовых наборов: какие регионы их получили

Метинвест продолжает помогать украинцам / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Общины Днепропетровской и Кировоградской областей получили 13,7 тысяч продуктовых наборов, состоящих из продуктов первой потребности. Помощь распределят между социально незащищенными гражданами и жителями населенных пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

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Набор содержит продовольствие, которым может полноценно питаться в течение недели.

мука;

крупа;

макароны;

масло;

мясные и рыбные консервы;

сахар;

сгущенное молоко.

"Мы имеем достаточное количество семей, которым сегодня необходима поддержка. Также в Глееватской общине нашли убежище примерно 200 переселенцев, 53 из которых – дети. Поэтому в кратчайшие сроки люди, нуждающиеся в помощи, получат ее. Это облегчит жизнь значительной части местного населения в этот сложное для нашей страны время", – рассказал председатель Глеюватской территориальной общины Юрий Сергиенко.



Помощь украинцам предоставлена в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который реализуют Группа Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Ранее Метинвест уже передал в общество лекарства и более 6 тысяч пакетов с детским питанием для семей с младенцами, а на этой неделе начала помогать обустраивать места убежища для временно перемещенных украинцев.

"Компания Метинвест оперативно реагирует на нужды жителей тех общин, которым мы всегда помогали. Раньше это были инфраструктурные, социальные проекты, сегодня – направление гуманитарной помощи. С первых дней войны мы уже отстроили алгоритмы и систематизировали направления работы для волонтеров распределительного хаба, находящегося на Центральном ГОКе. Здесь сотрудники комбината ежедневно без перерывов и выходных по зову сердца помогают собирать продовольственные наборы и отправлять к нуждающимся их больше", – отметил генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.



Напомним, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" за время существования доставил в украинские распределительные центры более 3000 тонн наборов первой потребности, которые получили почти 57 тысяч человек – дети, пожилые люди и женщины. Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям.



Как известно, за 100 дней войны на проекты помощи Украине компания Метинвест Ахметова и Новинского направила более 1,5 млрд грн. Помощь охватила сразу несколько направлений: гуманитарная помощь мирным жителям, обеспечение амуницией и военными принадлежностями защитников, поддержка национальной экономики, а также адаптация сотрудников, эвакуировавшихся с горячих точек на более безопасные территории.

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Раньше рассказывали, какую помощь от Метинвеста получают украинские больницы, и писали, о меры безопасности на Авдеевском коксохимическом заводе.