Банковские мобильные приложения для предпринимателей – требование времени или необходимость?

Когда для финансовых дел важны мобильность, удобство и скорость, пригодятся мобильные банковские приложения / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Время – это деньги. Особенно когда это касается собственного бизнеса.

Именно поэтому предприниматели так ценят все нововведения и ноу-хау, которые способны экономить их ценнейший ресурс и позволяют большую часть времени посвящать своей бизнес-деятельности.

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К адептам диджитализации все больше стали относить и украинские банки, значительно продвинувшиеся в развитии и предоставлении услуг через дистанционные каналы обслуживания. Их интернет-банкинги все больше стали напоминать настоящие экосистемы, через которые предприниматели могут решить самые актуальные вопросы.

Но когда важны мобильность и удобство, не хватает времени не только на посещение отделений, но даже на то, чтобы открыть лэптоп для входа в веб-версию своего банкинга, пригодятся мобильные приложения.

Однако такая опция доступна еще не во всех банках.

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Так, приложение одного из украинских банков ПУМБ Digital Business разработано сразу для двух операционных систем – iOS и Android.

Его основной функционал позволяет пользователям:

быстро проходить авторизацию с помощью биометрии;

пересматривать операции и остатки по счетам;

подписывать платежи по электронному ключу;

создавать платежи по свободным реквизитам;

переводить средства на личные и корпоративные карты;

создавать и подписывать платежи в национальной валюте электронным ключом;

смотреть все поступившие на подпись платежи в едином окне "На подпись вам";

формировать и отправлять квитанции и реквизиты в формате PDF;

отслеживать статусы платежей и их детали;

а также удобно фильтровать платежи по статусу.

Не менее полезными выглядят и другие дистанционные удобства приложения:

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подписывать документы одним единым электронным ключом (КЭП) на внешних государственных и частных платформах через считывание QR-кода (более 70 площадок в перечне);

покупать военные облигации;

и даже вносить свой вклад в приближение победы Украины, направляя благотворительные платежи в поддержку ВСУ и гуманитарные платежи для помощи украинцам.

С начала действия его активными пользователями уже стали более 12 тыс. клиентов банка.